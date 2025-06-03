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В Югре определились, как накажут депутата, отдавшего регион узбекам

В Югре определились, как накажут депутата, отдавшего регион узбекам

muksun.fm На комитете Думы ХМАО народные избранники обсуждали судьбу оскандалившегося депутата Таги-Заде Халид Боюкага оглы.

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Комментарии
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Анна Эржибова
Какая &quot;власть государство?&quot;с конца 80-х у нас нет &quot;власти государства&quot; есть коммерсанты
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9 час.
Анна Эржибова
Интересно,а как насчёт гр.СССР у кого есть паспорт этой Великой Страны и всё ещё проживают на своей территории Родины?как бы не пытались коммерсанты не удаётся истребить этот народ,а,такой страны как рф не существует,тет только для рабов молодое поколение оболваненное гл.коммерсантом кышбеками шаурмами шавырмами и пр. подачками
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9 час.
Мурзик
До коле всяких задов будем во власть принимать? Вы попробуйте у этих будучи Русским хотя б ларёк открыть, без местной поддержки, а не по закону, у вас ни чего не выйдет, а тут мля понаехали и наглеют, ибо воспринимают за слабость нашу толерантность.
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1 час.
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