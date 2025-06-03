В Югре определились, как накажут депутата, отдавшего регион узбекам

Анна Эржибова Какая "власть государство?"с конца 80-х у нас нет "власти государства" есть коммерсанты

Анна Эржибова Интересно,а как насчёт гр.СССР у кого есть паспорт этой Великой Страны и всё ещё проживают на своей территории Родины?как бы не пытались коммерсанты не удаётся истребить этот народ,а,такой страны как рф не существует,тет только для рабов молодое поколение оболваненное гл.коммерсантом кышбеками шаурмами шавырмами и пр. подачками