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Царьград

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ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область: потери превысили 210 человек

ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область: потери превысили 210 человек

Вооруженные силы Украины усиливают резервы в Курской области, применяя их в боях против группировки «Север».

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