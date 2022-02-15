Спикер Совфеда Матвиенко: Россия приняла весь комплекс мер из-за накачки Украины оружием

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.