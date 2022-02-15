Berg PRESS

467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Galoushko
    Что-то я не слышал до сих пор  об "Общероссийском офицерском собрании" хотя сам являюсь офицером запаса. И чем он зан...Генерал Борис Гро...
  • Геннадий Бережнов
    А то что на границе с ЛДНР стоит армия ВСУ это не нарушение соглашения? А вот катастрофа будет это точно, если они су...Шольц назвал возм...
  • Лариса
    Александр Желенин- сволочь проплаченнаяШольц в Кремле: м...

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия приняла весь комплекс мер из-за накачки Украины оружием

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия приняла весь комплекс мер из-за накачки Украины оружием

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх