Перхоть, струпья и ушная сера — показатели здоровья, по данным ученых

Такие выделения не должны оставаться без внимания.Ученые выяснили, что различные выделения организма, такие как перхоть, ушная сера, струпья и корки на глазах, могут служить индикаторами состояния здоровья и наличия инфекций.
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