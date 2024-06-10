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Царьград

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Перхоть, струпья и ушная сера — показатели здоровья, по данным ученых

Перхоть, струпья и ушная сера — показатели здоровья, по данным ученых

Такие выделения не должны оставаться без внимания.Ученые выяснили, что различные выделения организма, такие как перхоть, ушная сера, струпья и корки на глазах, могут служить индикаторами состояния здоровья и наличия инфекций.

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