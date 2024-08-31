Intel подчеркнула, что клиенты начнут получать образцы процессоров Panther Lake уже в этом годуВ довольно сложных с репутационной точки зрения условиях генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) принял участие в технологической конференции Deutsche Bank на этой неделе.