Депутат Гаврилов объяснил, как можно забрать пенсионные накопления в 2025 году

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил РИА Новости о том, что в 2025 году у россиян появится возможность получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей.
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