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В этом кино не играли, а умирали

В этом кино не играли, а умирали

Фадеев: у победы всегда привкус кровиФото: Юлия Федотова / АиФ Документальный фильм «У края бездны» донбасского режиссёра и оператора Максима Фадеева о жестоких боях за освобождение Мариуполя, где главными героями являются не вымышленные собирательные герои, а реальные штурмовики батальона «Сомали», стоит того, чтобы его посмотрело как можно больше людей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
спасибо  всем создателям  фильма
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13 час.
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