В этом кино не играли, а умирали

Фадеев: у победы всегда привкус кровиФото: Юлия Федотова / АиФ Документальный фильм «У края бездны» донбасского режиссёра и оператора Максима Фадеева о жестоких боях за освобождение Мариуполя, где главными героями являются не вымышленные собирательные герои, а реальные штурмовики батальона «Сомали», стоит того, чтобы его посмотрело как можно больше людей.