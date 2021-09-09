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Яндекс упростил поиск нужных книг

Яндекс упростил поиск нужных книг

Команда Яндекса объявила о запуске полезного новшества — найти нужную книгу теперь станет проще. В ответ на запрос пользователя будут выдаваться объединённые предложения популярных сервисов «ЛитРес», mybook, book24 и проектов-партнеров компании.

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