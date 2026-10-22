Клинических подтверждений, что льняное масло очищает сосуды, нет, рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики, эксперт телеканала «Доктор» Кристина Вульф.
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