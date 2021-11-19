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Пять знаков Зодиака ждет успех в 2022 году

Пять знаков Зодиака ждет успех в 2022 году

Грядущий год Черного Водяного Тигра будет спокойнее уходящего года Белого Металлического Быка, но все равно всем знакам Зодиака придется приложить усилия для улучшения жизни, однако некоторым людям по гороскопу выпадет стать любимчиками звезд.

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