Ван И: Действия Израиля перешли границы самообороны

Ответные военные меры Израиля против движения ХАМАС вышли за границы самообороны. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И во время общения со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
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