Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

По инициативе Леонида Огуля в Астраханской области стартовал пилотный проект скрининга колоректального рака

По инициативе Леонида Огуля в Астраханской области стартовал пилотный проект скрининга колоректального рака

Астраханская область стала пилотным регионом для проекта скрининга колоректального рака. Инициатором его проведения стал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх