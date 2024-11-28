По инициативе Леонида Огуля в Астраханской области стартовал пилотный проект скрининга колоректального рака

Астраханская область стала пилотным регионом для проекта скрининга колоректального рака. Инициатором его проведения стал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии