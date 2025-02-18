8 млн рублей: Актриса Анна Роскошная финансово пострадала из-за любовника-мошенника

Анна Роскошная вынуждена продать единственное жилье, чтобы расплатиться с кредитами. Актриса Анна Роскошная столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и приняла решение продать свое единственное жилье, чтобы расплатиться с кредитами на сумму 8 млн рублей.