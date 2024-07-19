🎉 Праздники 🎉 🥐 День пирожков с малиновым вареньем (для тех, кто придерживается ПП предлагаем заменить вариантом вареников) 🩱День без купальников 🏊День Москвы-реки 📆История 19 июля в разные годы 🔹1485 год - была заложена первая башня Московского Кремля — Тайницкая 🔹1695 год - было опубликовано первое в истории брачное объявление 🔹1799 год - российский император Павел I подписал указ об основании в Иркутске Российско-американской компании (РАК) для освоения Аляски 🔹1822 год - Француз Нисефор Ньепс произвел первую в мире фотографию 🔹1918 год - вступила в действие первая советская Конституция 🔹1980 год - в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры 🔹2018 год - Указом президента РФ Владимира Путина установлены почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».