«У Бибера и Джейдена Смита был шанс спастись, но они его не использовали», — инсайдер заявил, почему парни не сбежали от P. Diddy

Джастин Бибер и Джейден Смит буквально выросли в Голливуде. Если первый сам ворвался в музыкальный мир и стал его частью в подростковом возрасте, что тоже приравнивается к детским годам, то второй изначально родился в богатый семье.
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