Германия уверена, что США попали в историческую катастрофу

2 дня назад 6,3K прочитали Соединенные Штаты в настоящее время находятся в невероятной изоляции, а европейских политиков охватила паника на фоне ухода с поста президента США Джо Байдена и вероятного возвращения к власти предыдущего лидера Дональда Трампа.
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