Русский самовар. Происхождение. История

По легенде самовар привёз из Голландии в Российскую Империю Пётр I. Однако, как досадно бы это не звучало, по сути, самодержец Российский чая из самовара не пил, поэтому, что не дожил до его возникновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жителю Кузнецкого...
- НБ УФАС требует убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым