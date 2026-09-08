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Русский самовар. Происхождение. История

По легенде самовар привёз из Голландии в Российскую Империю Пётр I. Однако, как досадно бы это не звучало, по сути, самодержец Российский чая из самовара не пил, поэтому, что не дожил до его возникновения.

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