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Военное обозрение

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F-35: очередной скандальчик по поводу возможностей

F-35: очередной скандальчик по поводу возможностей

Ну вот опять, да? Опять «тридцать пять» и опять скандал. Ну вообще не скандал, а так, скандальчик, но общественность возмущена и требует.

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