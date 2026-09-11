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Царьград

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Береговая охрана США спасла подростка с лодки у берегов Аляски

Береговая охрана США спасла подростка с лодки у берегов Аляски

В Беринговом море у берегов Аляски 15-летний подросток был найден живым на перевёрнутой лодке. Спасательная операция Береговой охраны США прошла утром 7 сентября, когда подросток уже несколько дней ждал помощи.

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