Путин ударил по Германии. Наконец-то

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Виктория Никифорова Белую розу, которую канцлер Шольц положил в субботу на паперть Магдебургского собора, он с таким же успехом мог бы положить на свою политическую могилу.