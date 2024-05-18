«Ювентус» уволил Аллегри, реформа ВАР от ФИФА, Хави vs Лапорта, комментаторы на финал ЛЧ, Промес освобожден под залог, Путин призвал каждый день заниматься спортом и другие новости

Лена Мисько

Официально: (https://spartak.com/media/news/a09abea6-b48a-4b55-969c-75b4f7bd7a5b) Георгий Джикия покидает «Спартак» в конце нынешнего сезона. 214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея 👏 Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан! ❤️🤍