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Не только о футболе

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«Ювентус» уволил Аллегри, реформа ВАР от ФИФА, Хави vs Лапорта, комментаторы на финал ЛЧ, Промес освобожден под залог, Путин призвал каждый день заниматься спортом и другие новости

«Ювентус» уволил Аллегри, реформа ВАР от ФИФА, Хави vs Лапорта, комментаторы на финал ЛЧ, Промес освобожден под залог, Путин призвал каждый день заниматься спортом и другие новости

1. Два дня продержался Массимилиано Аллегри в «Юве» после победы в Кубке Италии – вчера он был отправлен в отставку.

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Комментарии
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Лена Мисько
не могу сосчитать количество ошибок в слове казарцев
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8 час.
Лена Мисько
Официально: (https://spartak.com/media/news/a09abea6-b48a-4b55-969c-75b4f7bd7a5b) Георгий Джикия покидает «Спартак» в конце нынешнего сезона. 214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея 👏 Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан! ❤️🤍
Спасибо за все, капитан! Георгий Джикия покидает «Спартак» | Новости ФК «Спартак-Москва»
spartak
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8 час.
Лена Мисько
моё сердце разбито ((
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8 час.

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