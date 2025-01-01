В Ленобласти за сутки использовано 174 тонны противогололедной соли

И 1800 кубометров песко-соляной смеси В новогоднюю ночь дорожники и коммунальные службы работали круглосуточно, чтобы сходу справиться с начавшимся снегопадом и обеспечить жителям комфортный проезд и проход.
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