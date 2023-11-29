Захарова: ряд журналистов из РФ не допустили на встречу глав МИД стран ОБСЕ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что ряд журналистов из РФ не допустили к освещению заседания министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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