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Регионы России

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Умер российский актёр и режиссёр Тимофей Ухов в 54 года

Умер российский актёр и режиссёр Тимофей Ухов в 54 года

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. Он окончил ВГИК в 2011 году и через десять лет повысил квалификацию по специальности «продюсер кино и телевидения для цифровой экономики и управления».

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