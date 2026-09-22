Умер российский актёр и режиссёр Тимофей Ухов в 54 года

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. Он окончил ВГИК в 2011 году и через десять лет повысил квалификацию по специальности «продюсер кино и телевидения для цифровой экономики и управления».
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