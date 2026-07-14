Трагедия на озере Лахта: водолазы нашли тело мужчины 1982 года

12 июля на озере Лахта, расположенном в одноименной деревне, произошла трагедия: утонул мужчина. На место происшествия незамедлительно выехала группа водолазов Центральной спасательной станции, о чем сообщил Центр гражданской защиты.
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