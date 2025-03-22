Bild: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уходит на второй план в Европе

Глава Еврокомиссии и одна из наиболее влиятельных женщин на европейском континенте Урсула фон дер Ляйен в перспективе утратит лидирующие позиции на международной арене, перейдя к исполнению второстепенной роли, сообщает немецкое издание Bild.
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