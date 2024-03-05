Сколько ещё? Суд в Гааге выдал ордера на арест русских офицеров высших званий – генерала и адмирала

Суд в Гааге решил арестовать двух русских высших офицеров – генерала и адмирала. Это тот самый Международный уголовный суд (МУС) который после выдачи ордера на арест Путина, как нам казалось, успокоился, да не тут-то было.
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