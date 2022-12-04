В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке

Русскоязычные жители Латвии остались без медицинской помощи. Об этом стало известно 4 декабря. По данным «Известий», вызвать врача или попросить консультацию по телефону на русском языке, на котором говорит почти треть населения, больше невозможно.
Русскоязычные жители Латвии остались без медицинской помощи. Об этом стало известно 4 декабря. По данным «Известий», вызвать врача или попросить консультацию по телефону на русском языке, на котором говорит почти треть населения, больше невозможно.
Свежие комментарии