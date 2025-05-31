Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные сбили воздушный ретранслятор ВСУ у Отрадного

В результате удачного рейда уничтожен украинский воздушный ретранслятор DJI Matrice 30, что обеспечило три дня без вражеских FPV-дронов в районе Отрадного, сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии российской группировки «Восток» с позывным «Фил».

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