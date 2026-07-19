Соцсети ждут жёсткие ограничения, включая блокировку скроллинга через 5 минут, — депутат Свинцов

Зампред думского комитета по информационной политике Дмитрий Свинцов обозначил новый, более радикальный вектор развития регулирования соцсетей, назвав текущую ситуацию «аккуратным закатом» привычных цифровых платформ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии