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Русская весна

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Соцсети ждут жёсткие ограничения, включая блокировку скроллинга через 5 минут, — депутат Свинцов

Соцсети ждут жёсткие ограничения, включая блокировку скроллинга через 5 минут, — депутат Свинцов

Зампред думского комитета по информационной политике Дмитрий Свинцов обозначил новый, более радикальный вектор развития регулирования соцсетей, назвав текущую ситуацию «аккуратным закатом» привычных цифровых платформ.

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