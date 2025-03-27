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«Я постaвлю их нa меcтo»: Услуга «Хам на час» появилась в Москве

«Я постaвлю их нa меcтo»: Услуга «Хам на час» появилась в Москве

Необычная услуга появилась для тех, кто устал от токсичных людей.В Москве на одном из сайтов объявлений появилось необычное объявление, автор которого предлагает за скромное денежное вознаграждение взять на себя переговоры с токсичными людьми.

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