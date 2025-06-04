Спецназ Балтфлота провел учения по освобождению судна от террористов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы и подразделения спецназначения провели учения по освобождению судна, захваченного террористами.
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