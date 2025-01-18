Валентина Матвиенко: «Оборона Ленинграда стала беспрецедентным примером мужества и веры в победу над захватчиками»

18 января – 82-я годовщина прорыва ленинградской блокады Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко направила телеграмму главе Санкт-Петербурга Александу Беглову по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.
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