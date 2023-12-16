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Петербург примет игроков мирового уровня по русскому бильярду для участия в «Кубке Vedexx»

Петербург примет игроков мирового уровня по русскому бильярду для участия в «Кубке Vedexx»

Турнир по русскому бильярду впервые соберет сильнейших спортсменов мира в Северной столице. Среди участников – чемпионы мира разных лет, обладатели Кубка мира и «Кубка Кремля», победители самых престижных турниров по русскому бильярду.

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