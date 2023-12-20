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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал дубль в матче с «Сент-Луисом». У него 22+32 в 32 играх

Кучеров сделал дубль в матче с «Сент-Луисом». У него 22+32 в 32 играх

Форвард «Тампы» набрал 54-е (22+32) очко в текущем чемпионате НХЛ, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

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