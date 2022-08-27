Мировое обозрение

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Приостановлена выдача загранпаспортов на 10 лет за рубежом

Приостановлена выдача загранпаспортов на 10 лет за рубежом

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет за границей временно прекращается с 26 августа, при этом паспорта сроком действия 5 лет продолжат выдаваться, говорится в сообщении консульского информационного портала МИД РФ.

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