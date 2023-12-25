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Нижегородская правда

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Марина Ракова: «Первые 15 генеральных планов градостроения в муниципалитетах подготовлены, 9 из них уже утверждены»

Марина Ракова: «Первые 15 генеральных планов градостроения в муниципалитетах подготовлены, 9 из них уже утверждены»

В прямом эфире Центра управления регионом Нижегородской области министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала об основных результатах работы министерства в уходящем году.

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