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Певица Алсу рассказала о жизни после развода

Певица Алсу рассказала о жизни после развода

Певица Алсу рассказала о жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит KP.RU. По словам артистки, она никогда не была полностью самостоятельной, так как до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой супруга.

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