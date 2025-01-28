В Китае отчитались о развитии альтернативной энергетики

Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае в 2024 году составила 86% от общей установленной мощности Китая, а совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии достигла рекордного уровня в 56% от общей мощности страны.
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