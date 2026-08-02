Obama-Appointed Judge Defies SCOTUS, Now Faces Impeachment Authored by Matt Margolis via PJ Media, An Obama-appointed federal judge just decided the Supreme Court's rulings are more like suggestions, and Republicans in Congress are done pretending she has the authority to make that call.
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