В "Севере" рассказали об уничтожении шести солдат ВСУ дроном и боеприпасом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Связка разведывательного беспилотника "Скат 350М" и барражирующего боеприпаса "Куб" 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожила в Сумской области пункт временной дислокации (ПВД), где находилось до шести военнослужащих противника.
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