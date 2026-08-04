НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

В "Севере" рассказали об уничтожении шести солдат ВСУ дроном и боеприпасом

В "Севере" рассказали об уничтожении шести солдат ВСУ дроном и боеприпасом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Связка разведывательного беспилотника "Скат 350М" и барражирующего боеприпаса "Куб" 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожила в Сумской области пункт временной дислокации (ПВД), где находилось до шести военнослужащих противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии