Индия: пять человек погибли и еще пять получили ранения в результате взрыва на производственном предприятии SynZeal Pharmachem в поместье Saykha Gujarat Industrial Development Corporation в Вагра-Талука, округ Бхаруч, штат Гуджарат, поздно вечером 16 октября.
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