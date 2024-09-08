Никита Дубенчук: «В умах большинства россиян паралимпийский спорт – физкультура для инвалидов. И наша задача искоренить эту ересь»

Дубенчук стал четвертым в толкании ядра на Паралимпийских играх-2024 в Париже в классе F34. «У меня жена как‑то спросила, стоят ли того все эти кровь, пот, слезы, бессонные ночи и травмы… Это стоило каждого мгновения.
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