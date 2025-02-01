Папарацци застали Джастина и Хейли Бибер на прогулке с полугодовалым сыном: что возмутило пользователей Сети?

В последнее время разговоры о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер звучат все громче. Сначала провокационные «голые» фото певца из семейного отпуска, потом шокирующие кадры, на которых он выглядит на пару десятков лет старше своего реального возраста… Да и заявления инсайдеров о том, что модель устала от выходок супруга, не добавляют оптимизма.