Папарацци застали Джастина и Хейли Бибер на прогулке с полугодовалым сыном: что возмутило пользователей Сети?

В последнее время разговоры о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер звучат все громче. Сначала провокационные «голые» фото певца из семейного отпуска, потом шокирующие кадры, на которых он выглядит на пару десятков лет старше своего реального возраста… Да и заявления инсайдеров о том, что модель устала от выходок супруга, не добавляют оптимизма.
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