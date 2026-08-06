МИД Украины заявил об усилиях Азербайджана по прекращению СВО

Азербайджан играет ключевую роль в прекращении украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает Minval Politika в своем Telegram-канале.
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