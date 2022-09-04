Станислав Садальский

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    Долго метил,рука устала....Бог шельму метит ...
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    Клоун с дохлым номером!😱👍Вова ЗЕ раздухари...
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    Однозначно!🤣👍Согласно нашей ко...

Самые плохие артисты МХАТа

Самые плохие артисты МХАТа

Пригласили на выставку о Булгакове и Конском критика и ректора ГИТИСа Григория Заславского.- Я обязательно приду! - сказал он, - потому что очень хочу посмотреть на этих двух самых плохих артистов МХАТа!На вопрос – почему он так считает, ректор Григорий радостно повторил:- Конский был самым плохим артистом МХАТа! Не может артист быть на сцене хорошим, если он за кулисами прекрасен! Поэтому, на сцене он был – г@вно, ну, а за кулисами - очень яркий и экстравагантный.

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