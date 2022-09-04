Самые плохие артисты МХАТа - Заславский, - вы жопа..!

Пригласили на выставку о Булгакове и Конском критика и ректора ГИТИСа Григория Заславского.- Я обязательно приду! - сказал он, - потому что очень хочу посмотреть на этих двух самых плохих артистов МХАТа!На вопрос – почему он так считает, ректор Григорий радостно повторил:- Конский был самым плохим артистом МХАТа! Не может артист быть на сцене хорошим, если он за кулисами прекрасен! Поэтому, на сцене он был – г@вно, ну, а за кулисами - очень яркий и экстравагантный.