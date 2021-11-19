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"Нет, он меня будто не слышит!" Как достучаться до мужчины с просьбой сделать что-то?

"Нет, он меня будто не слышит!" Как достучаться до мужчины с просьбой сделать что-то?

- "Ничего не хочет делать! Месяц прошу повесить люстру, а ему хоть бы хны! Как разговаривать с этим человеком я не знаю!" Знакомая проблема? Просишь мужа о чём-то и всё как об стенку горох? Как ты просила, а главное, когда? Не нагнетай обстановку.

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