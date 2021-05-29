ФСИН: зарплата заключенных может доходить до 220 тыс. рублей

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыФСИН: зарплата заключенных может доходить до 220 тыс. рублей Средняя заработная плата отбывающих наказание на объектах заключенных составляет 20-24 тыс. рублей.Вернуться к статье2212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир шеинВ очередь суки в очередь !!!!!Альбина КолесниковаВот не дай бог туда попадать и денег ни каких не надо.Сергей КудрявцевМожет доходить, а может и не доходить.: собака лает, ветер носит. Знаем, как в России врут кто ни попадя от президента до толстожопых медам.AIAlex ImenНа рабочие места с зарплатой 220 тысяч рублей стоило бы брать законопослушных.Николай ХоменкоВраньё это.HotRSМой знакомый прапорщик работает на зоне. В прошлом году у него зарплата была 25 т.р., стажа пока нет. Может сейчас уже 30 получает, а тут у зеков 200 т.р.. Сказочники, блин.НИКОЛАЙ ПОЛИКАШИНВо дают !Алексей ПлескачИнтерресный опрос!!! Вот бы - "а как вы относитесь к привлечению заключённых к строительству крупных объектов" - спросить - ибо по теме статьи! Следует иметь в виду, что ЗК - причинили вред. Зачастую, колоссальный. Больше заработают - быстрее выплатят. И то - суммы вреда то - колоссальные порой. А потому - даже вдвое большего не хватит. Об этом - тоже думать надо!Наум НаумовЕсли у зэка всю зарплату изымать в счёт погашения вреда, зачем же он будет работать, даром.Алексей ПлескачА про изъятие (?!?) всей (?!?) зарплаты у меня и нет ничего... С чего такие дикие выводы?!? Чем больше получит ЗК - тем быстрее выплатит, тем легче пройдёт хоть какое то покрытие последствий...виталий вербенецПо не тяжким статьям-можно и нужно.При СССР их называли химики.Жили в общагах.Утренняя-вечерняя поверка.Работали на стройках НХ и заводах.Видел как бабу по простыням на второй этаж тащили.Мимо коменданта.А убийц и насильников никто не выпустит за пределы зоны.Например,водила,сбивший человека и на зоне баранку крутил-развозил продукты,стройматериалы и т.д.Владимир КузинРаньше ЗК привлекали практически на все стройки.Наум НаумовЦенность мигрантов в том, что их легко можно нае... и кинуть, и соглашаются мигранты пахать за мизерную зарплату, и в жилищных условиях, мигранты неприхотливы. А как бизмисмены будут наё... фсин? Это же чревато, сами так окажутся за решёткой, без проволочек. Нет из этой затеи не выйдет ничего, обломаются.Юрий Солдаткин220 тыр в зоне? это из той же серии сказок, что и 60 тыр средняя зарплата россиян!ВВВиктория Виктория"Средняя заработная плата отбывающих наказание на объектах заключенных составляет 20-24 тыс. рублей." То есть практически средняя зарплата простого российского человека, а в глубинке средняя зарплата и того меньше. И это, если учесть, что заключенному идет зарплата на его личный счет и на него ОДНОГО, а не на семью. Не знаю. возможно идут какие-то вычеты за место в камере (коммуналка) и за питание. Повторяю, что не знаю. Но эти люди получили срок за те или иные преступления, а простой, законопослушный российский работяга те же деньги получает на воле..Так может лучше предложить работу не зекам, а дать заработать простым людям. А, по понятиям наших чиновников получается, что преступник достоин лучшей жизни, чем законопослушный гражданин....Владимир ТамбасовТакой рекламой ФСИН зазывает нас всех нарушить закон и в тюрьму на заработки! И зачем людей баламутить? Мол на воле вы получаете 10 тыс. руб., а у нас будете 220 твс. руб. получать! Вот суки!А КудасовНу а если зеков мобильными телефонами и устойчивой связью обеспечить, то они столько смогут зарабатывать, что само ФСИНое начальство забудут зарплату получать.виталий вербенецНу и хай себе сидят.Человек при деле и деньгах спокоен и умиротворен.Валентин ПоляковМожет доходить, так и что? Ведь это – заработная плата, т.е. то, что реально заработано! Интереснее объяснение этого факта, данное той же ФСИН: мол речь идёт не только о зарплате, но и о доплатах за сверхурочную работу и премиях. Как будто эти доплаты и премии это не зарплата! Короче, всё свидетельствует о полнейшей некомпетентности сотрудников пресс-службы. Вообще-то не заключённые, а осуждённые преступники, и они не должны сидеть на шее государства и общества в качестве наказания за уголовные преступления: Правосудие должно быть самоокупаемым!Сергей ЧерневИнтересно, сколько из этих зарплат уходит УФСИНу и браткам, присосавшимся к "честным" зекам?Вячеслав 5Возможно многие там сидят по ошибке и с не большим сроком отбывания.есть стройка по плану на 5 лет.вот их и туда.как быстро построят и главное качественно.путь на свободу? мужики стране нужны.да и саму систему наказания пора давно перестроить одних тюрьма исправляет.другие учатся экзамен сдавать на жизнь.виталий вербенецСтарый анекдот-Заходит в магаз шахтер-Мне мои сигареты.Продавец ему Шахтерские.Заходит летчик-ему Полет там или Ту-104 продают.Космонавту-сигареты Космос.Заходит зек:-Мне моих продайте.Продавец:-Это каких?Зек:-Беломор-канал.Комментировать
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