Ученые СПбГУ секвенировали геном байкальской нерпы

Результаты исследования опубликованы в одном из лучших научных журналов в области генетики Genes. Байкальская нерпа – один из трех видов нерп, живущих в пресной воде, это единственное млекопитающее озера Байкал — самого глубокого озера на планете.
Результаты исследования опубликованы в одном из лучших научных журналов в области генетики Genes. Байкальская нерпа – один из трех видов нерп, живущих в пресной воде, это единственное млекопитающее озера Байкал — самого глубокого озера на планете.
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